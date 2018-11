Landtagswahl: Auszählungspannen auch außerhalb von Frankfurt

Insgesamt bestehe der Verdacht, dass es in 35 Wahllokalen zu den Verwechslungen gekommen sei, wird der Freie-Wähler-Direktkandidat in Gießen, Diego Semmler, zitiert. Zudem seien weitere Unregelmäßigkeiten aufgefallen, etwa, dass es in einem Wahlbezirk 73 Erststimmen für die Freien Wähler gegeben habe, aber keine Zweitstimmen.

Das amtliche Endergebnis wird an diesem Freitag vorgestellt. Grundsätzlich sind Verschiebungen bei der Gesamtzahl der Stimmen zwischen vorläufigem und endgültigem Ergebnis normal.