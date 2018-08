Landtagswahl: Hessens Grüne wollen zwei Direktmandate holen

Die beiden Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose sagten am Mittwoch in Wiesbaden, aktuelle Prognosen sähen die Grünen-Kandidaten in den Wahlkreisen 38 (Frankfurt V) und 49 (Darmstadt-Stadt I) bei den Erststimmen vorne. In Frankfurt tritt Marcus Bocklet an, in Darmstadt-Stadt Hildegard Förster-Heldmann. Die Grünen berufen sich auf Vorhersagen der Plattform «wahlkreisprognose.de», die nach eigenen Angaben unter anderem aktuelle Ergebnisse von Repräsentativumfragen sowie Daten verschiedener Meinungsforschungsinstitute für ihre Berechnungen heranzieht.