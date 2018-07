Landungsrekord nach 23.00 Uhr am Frankfurter Flughafen

Reger Betrieb herrscht in der Nacht auf dem Flughafen von Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Wiesbaden (dpa) - Am Frankfurter Flughafen landen immer mehr Maschinen verspätet zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht - also in der Zeit des Nachtflugverbots. Nach 185 Fällen im Mai zählte die hessische Luftaufsicht im Juni die Rekordzahl von 203 solcher Landungen, wie das Verkehrsministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. «Ein beträchtlicher Anteil der verspäteten Flugbewegungen entfällt auf bestimmte chronisch verspätete Flüge und wenige Airlines», erklärte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).