Landwirte erwarten Ernteeinbußen bei Getreide

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Wegen der warmen Witterung erwarten Hessens Landwirte Ernteeinbußen beim Getreide. Der warme Mai und der heiße Juni hätten vielerorts beim Winterweizen zur sogenannten Notreife geführt, teilte der hessische Bauernverband in Friedrichsdorf am Dienstag mit. Daher werde er in den meisten Landesteilen zwei bis drei Wochen früher als üblich geerntet.