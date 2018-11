Langsame Computer-Software bremst Auszählung nach Wahl aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein langsames Computersystem hat in der Nacht nach der hessischen Landtagswahl die Auszählung verzögert. Es habe am 28. Oktober etwa eineinhalb Stunden lang Schwierigkeiten mit der Anwendung WahlWeb gegeben, sagte der Landeswahlleiter Wilhelm Kanther am Mittwoch in Wiesbaden. Die überwiegende Zahl der Wahlämter habe das Problem jedoch gut im Griff gehabt und die Ergebnisse nach und nach in das System eingepflegt. In Frankfurt habe es allerdings zusätzliche «eigene Probleme in der Kommunikation» gegeben.