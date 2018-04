Langsamer als die Polizei erlaubt: Traktor auf der Autobahn

Butzbach/Friedberg (dpa/lhe) - Einen Temposünder der anderen Art haben Polizisten bei Butzbach aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Traktor im Schneckentempo auf der Autobahn 5 unterwegs, berichtete die Polizei am Montag in Friedberg. Das Gefährt habe es am Freitag auf maximal 6 Stundenkilometer gebracht und sei damit viel langsamer als erlaubt gewesen. «Eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern muss ein Kraftfahrzeug schaffen, um auf der Autobahn fahren zu dürfen», erläuterten die Beamten. Alles andere könne eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer sein.