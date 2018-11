Laster blockierte nach Unfall stundenlang die A5

Eine Ursache für das Umkippen war laut Polizei die mangelhafte Sicherung der Ladung. Weil die Autofahrer keine Rettungsgassen bildeten, dauert es über zwei Stunden, bis die Bergungsfirma an der Unfallstelle war. Der Verkehr staute sich auf 25 Kilometern. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 51 000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an.