Laster fährt gegen Schwertransport: Zwei Verletzte

Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist an einem Einsatzort zu sehen. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Friedberg (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Lasters mit dem Begleitfahrzeug eines Schwertransports sind auf der A5 zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg. Der Schwertransport hatte wegen eines Geräuschs am Fahrzeug angehalten. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A5 stundenlang voll gesperrt, bis 5.30 Uhr am Morgen kam es zu Behinderungen.