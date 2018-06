Laster mit Möbeln umgekippt: Zwei Leichtverletzte

Idstein (dpa/lhe) - Ein umgekippter Möbel-Laster hat am Montagnachmittag auf der Autobahn 3 bei Idstein-Wörsdorf einen langen Stau ausgelöst. Bei dem Unfall an einer Baustelle seien der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Die beiden Männer konnten aber bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Hinter der Unfallstelle staute sich der Verkehr zeitweise bis zur Theißtalbrücke bei Niedernhausen im Taunus zurück. Für die Bergungsarbeiten mussten Betonschutzteile an der Baustellenabsperrung weggeräumt werden. Die Ursache des Unfalls, der sich in Fahrtrichtung Köln ereignete, war zunächst unklar.