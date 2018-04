Laster stößt mit Rollerfahrer zusammen: Tödlich verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist an der Ausfahrt der Autobahn 60 im Kreis Groß-Gerau mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Der 83 Jahre alte Mann auf dem Roller wurde bei dem Unfall am Mittwoch getötet, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 55 Jahre alte Laster-Fahrer den 83-Jährigen auf seinem Gefährt an der Ausfahrt bei Ginsheim-Gustavsburg beim Linksabbiegen übersehen. Der 83-Jährige starb noch an der Unfallstelle.