Lastwagen kommt nur durch Abbau von Zäunen wieder frei

Nach dem Abbau der Zäune konnte der Fahrer, der aus der Ukraine stammt, nach Angaben der Gemeinde über eine Freifläche des Spielplatzes auf eine breitere Straße gelangen. Bei seinen vergeblichen Rangierversuchen am Mittwoch hatte der Fahrer Polizeiangaben zufolge Schäden an den anliegenden Grundstücken in Höhe von mindestens 3000 Euro angerichtet. Auch das Dach eines Hauses drohte, beschädigt zu werden. Die Polizei stellte am Abend die Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Versuche des Fahrers zu verhindern, seinen Lastwagen zu befreien, und erlaubte, dass er in seinem Fahrzeug übernachtet. Er war laut Polizei auf dem Weg von Alsbach nach Lorsch und konnte laut Gemeinde seine Fahrt fortsetzen.