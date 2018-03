Lastwagen rast auf Verkehrsinsel: Hoher Sachschaden

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv

Driedorf (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen in Mittelhessen bei starkem Nebel auf eine Verkehrsinsel gefahren und hat einen Schaden von mindestens 60 000 Euro angerichtet. Der 42-jährige Fahrer aus Hachenburg blieb laut Polizeibericht unverletzt. Es kam zu erheblichen Staus im Berufsverkehr. Bei dem Unfall an einem Kreisel bei Driedorf (Lahn-Dill-Kreis), der vermutlich auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen war, wurden auch Straßenschilder und Büsche beschädigt. Ein Kran musste den Lastwagen mit Anhänger bergen. Insgesamt zogen sich die Bergungsarbeiten über vier Stunden hin.