Lastwagenfahrer bleibt in Unterführung stecken

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist in Offenbach mit seinem Fahrzeug in einer Unterführung steckengeblieben. Der 22 Jahre alte Mann war am Freitag im Stadtteil Bieber unterwegs, als seine Fahrt plötzlich unsanft gestoppt wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Lkw blieb unter der für den Lastwagen zu niedrigen Brücke hängen, wobei an Fahrzeug und Brücke ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Weil ein Statiker die Brücke anschließend überprüfte, musste die Straße für einige Stunden gesperrt werden.