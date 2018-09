Laufrad-Parkplatz-Post stößt im Internet auf Begeisterung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Laufrad-Parkplatz für einen Vierjährigen ist im Internet ein Hit. Ein Unbekannter hat an einem Laternenmast in Wiesbaden einen Aufkleber angebracht, der ein angekettetes hellgrünes Laufrad für Kleinkinder zeigt. Über dem Foto steht auf blauem Grund ein weißes P - darunter das Wort «only» - nur. Ihr Sohn macht dieses Rad seit etwa einem Jahr immer an dieser Laterne fest, wie seine Mutter Christie Dietz in mehreren sozialen Netzwerken schreibt. Vor einigen Tagen sei der Aufkleber mit dem Foto des Laufrads plötzlich da gewesen. «Menschen können so großartig sein», freut sich die deutsch-britische Journalistin und Bloggerin.