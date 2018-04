Laura Störzel verlängert beim 1. FFC Frankfurt bis 2020

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Abwehrspielerin Laura Störzel hat ihren Vertrag beim 1. FFC Frankfurt bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Frauenfußball-Bundesligisten am Donnerstag mit. Die 25-Jährige hatte im Januar beim Hallenturnier in Rauenberg einen Wadenbeinbruch erlitten und arbeitet derzeit an ihrem Comeback.