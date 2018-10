Lautstarker Familienstreit: Nachbarn alarmieren Polizei

Groß-Umstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Familie hat sich im südhessischen Groß-Umstadt derart gestritten, dass besorgte Nachbarn die Polizei zu Hilfe riefen. Die Beamten nahmen die Streithähne kurzerhand mit zur Wache und erstatteten Anzeige gegen sie. Bei der Auseinandersetzung sollen ersten Ermittlungen zufolge auch zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sein. Um was es bei dem Streit in der Nacht zum Donnerstag ging, war nach Angaben der Polizei in Darmstadt zunächst unklar. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Abgefeuert haben soll sie ein 19 Jahre alter Mann. Wie viele Familienmitglieder insgesamt in den Streit verwickelt waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit.