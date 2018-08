Lebensgefährliche Attacke auf 17-Jährige: Prozess beginnt

Die Schepp Allee in Darmstadt, wo ein Afghane seine Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben soll. Foto: André Hirtz/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Rund sieben Monate nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf die 17 Jahre alte Ahlam in Darmstadt hat am Freitag der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Afghanen begonnen. Das Verfahren gegen den Angeklagten vor dem Landgericht ist nicht öffentlich, weil Staatsanwaltschaft und Kammer davon ausgehen, dass er zur Tatzeit minderjährig war. Der mutmaßliche Täter, der 2015 allein nach Deutschland kam, gab sein Alter zu Prozessbeginn vor der Jugendstrafkammer mit 17 Jahren und rund sieben Monaten an.