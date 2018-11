Lebensgefährliche Attacke gegen Mitbewohner: Anklage erhoben

Frankfurt/Eppstein (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann erhoben, der den Mitbewohner seiner Wohnung in Eppstein (Main-Taunus-Kreis) mit einem Messer attackiert haben soll. Man gehe von einem versuchten Totschlag aus, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Zwischen dem angeschuldigten Pakistaner und seinem drei Jahre älteren Wohnungsgenossen soll es im April dieses Jahres zunächst eine Auseinandersetzung über diverses Wohnungsinventar gegeben haben. Laut Anklage forderte der Mann von dem späteren Opfer eine Zahlung in Höhe von 600 Euro und hielt ihm ein Küchenmesser vor.