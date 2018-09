Lebensgefährtin mit Hammer getötet: zwölfeinhalb Jahre Haft

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht in einem Gericht. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht in einem Gericht. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er erschlug seine Lebensgefährtin mit einem Hammer - dafür hat das Landgericht Frankfurt einen 30-Jährigen zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Tat wurde am Mittwoch als Totschlag gewertet. Trotz der massiven Verletzungen der 29-Jährigen habe nicht abschließend nachgewiesen werden können, dass sie im Juli 2014 bei dem Angriff in ihrer Wohnung in Frankfurt «arg- und wehrlos» gewesen sei, meinte die Schwurgerichtskammer.