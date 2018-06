Lebensgefährtin nach Fund von Leichenteilen festgenommen

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Nach dem Fund von Leichenteilen in einer Wohnung in Steinau an der Straße hat die Polizei die 34-jährige Lebensgefährtin des Opfers festgenommen. Die Frau sei am Montag zunächst flüchtig gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Am Abend konnte sie in Dortmund festgenommen werden und soll im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden.