Lebenshilfe feiert 60-jähriges Bestehen

Marburg (dpa/lhe) - Die Bundesvereinigung Lebenshilfe feiert in Marburg ihr 60-jähriges Bestehen. Die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien wurde im Jahr 1958 in der mittelhessischen Stadt gegründet - auf Initiative von Tom Mutters (1917-2016). Das Leben des gebürtigen Niederländers kommt anlässlich des Jubiläumsjahres auch auf die Bühne des Hessischen Landestheaters Marburg: Eine szenische Lesung mit Schauspieleinlagen nimmt den Werdegang Mutters' und sein Engagement in den Blick.