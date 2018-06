Lebenslange Haft für Dolch-Mord an Ehefrau gefordert

Hanau (dpa/lhe) - Für die tödlichen Dolchstiche gegen seine Ehefrau soll ein 58-Jähriger wegen Mordes lebenslang in Haft. Das forderte die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Landgericht Hanau. Der Mann habe aus einem falsch verstandenen Ehrbegriff gehandelt. Als Mordmerkmal nahm der Anklagevertreter niedere Beweggründe an. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag, die der Angeklagte im Affekt begangen habe. Am Tattag im Dezember 2017 habe er Rot gesehen und im Blutrausch ohne Kontrolle auf die 52-Jährige eingestochen.