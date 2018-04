Lebenslange Haft für «Killer-Paar» wegen Mordes

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archiv

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Im Mordprozess gegen ein «Killer-Paar» hat das Landgericht Darmstadt die beiden Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die 38-Jährige und ihr zehn Jahre jüngerer Ex-Freund vor gut einem Jahr eine Rentnerin in ihrer Wohnung im südhessischen Dieburg erstochen haben. Angeregt von romantisierten Vorstellungen über Serienmörder und «Killer-Paare» im Internet hätten sie gemeinschaftlich aus Habgier gehandelt und zudem die Arg- und Wehrlosigkeit der 81-Jährigen ausgenutzt, sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner am Mittwoch.