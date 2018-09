Lebenslange Haft für tödlichen Messerangriff gefordert

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes hat die Staatsanwaltschaft für eine Messerstecherei in einer Offenbacher Bar mit tödlichem Ende gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen am Freitag vor dem Landgericht Darmstadt auf deutlich unter sieben Jahre Gefängnis für den 29 Jahre alten Angeklagten wegen Totschlags und verminderter Schuldfähigkeit. Er habe bei der Tat am 1. September 2017 zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Das Gericht verkündet am kommenden Montag (10. September /12.00) das Urteil.