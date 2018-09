Lebenslange Haft wegen tödlicher Schüsse durch die Haustür

Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Uli Deck/Archiv

Hanau (dpa/lhe) - Im Mordprozess um einen Erbschafts- und Familienstreit in Hanau ist die Angeklagte (32) zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen ihren mitangeklagten damaligen Lebensgefährten wurden am Freitag neun Jahre Haft verhängt. Verurteilt wurde der 54-Jährige am 67. Verhandlungstag wegen Beihilfe zum Totschlag. Die Anwälte der beiden Angeklagten hatten Freisprüche gefordert. Der Staatsanwalt hatte auf lebenslange Haft plädiert.