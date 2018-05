«Legalisierter Raub»: Museen gehen Spuren der NS-Zeit nach

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem ungewöhnlichen Ausstellungsprojekt dokumentieren vier Frankfurter Museen die systematische Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung während des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945. Sie gehen vor allem den Spuren des «legalisierten Raubs» in den Sammlungen der einzelnen Museen und in den privaten Haushalten nach.