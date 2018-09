Lehrer und Eltern demonstrieren für bessere Bildung

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Knapp 2000 Menschen haben in Kassel und Frankfurt für bessere Bedingungen an Schulen und Kindergärten demonstriert. Sie forderten am Samstag unter anderem kleinere Lerngruppen und weniger Pflichtstunden für Lehrer. Auf Transparenten verlangten die Demonstranten zudem ein 500-Millionen-Euro-Softortprogramm. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte die Lehrergewerkschaft GEW. In beiden Städten machten Lehrer, Erzieher und Eltern ihrem Unmut auf Protestzügen Luft. Unter den Teilnehmern waren auch Familien mit Kindern.