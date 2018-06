Leica setzt auf Start-up-Firmen

Wetzlar (dpa) - Der Kamerahersteller Leica will verstärkt mit jungen Technologiefirmen kooperieren und so auch der Konkurrenz Paroli bieten. «Gehen Sie davon aus, dass wir mit drei oder vier technologischen Startups zusammenarbeiten. Da wird sich noch einiges ergeben», sagte Aufsichtsratschef Andreas Kaufmann am Freitag bei der Eröffnung eines Gewerbeparks in Wetzlar.