Leiche im Edersee entdeckt

Korbach (dpa/lhe) - Im Edersee ist eine Wasserleiche gefunden worden. Sie sei am Mittwochnachmittag entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Hessisch/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) online darüber berichtet. Demnach wurde der Fund von Tauchern bei Wartungsarbeiten an der Sperrmauer des Stausees gemacht. Die Taucher hätten die Leiche geborgen.