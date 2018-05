Leiche im Edersee identifiziert                                   

Korbach (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem Fund einer Wasserleiche im Edersee steht die Identität des Toten fest. Es handele sich um einen seit Anfang 2017 vermissten 26-Jährigen aus Kassel, teilte die Polizei am Mittwoch in Korbach mit. Die Obduktion ergab demnach, dass er ertrunken ist. Taucher hatten die Leiche bei einer Suchaktion vergangene Woche an der Sperrmauer in 32 Metern Tiefe entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus.