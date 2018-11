Leichen in Studentenwohnheim: Möglicherweise Gewalttat

Das Studentenwohnheim, in dem die Leichen entdeckt wurden. Foto: Uwe Zucchi

Das Studentenwohnheim, in dem die Leichen entdeckt wurden. Foto: Uwe Zucchi

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Kasseler Studentenwohnheim sind die Hintergründe weiter unklar. «Aufgrund der Spurenlage schließen wir eine Gewalttat nicht aus», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag, ohne weitere Details zu nennen. Die Spurensicherung werde noch bis spät in die Nacht dauern. Neue Erkenntnisse erhofft sich die Polizei vor allem von der Obduktion der Toten.