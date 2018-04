Leichenfund: Ermittler schließen Gewaltverbrechen aus

Niestetal/Kassel (dpa/lhe) - Der tot in einer Gartenlaube in Nordhessen gefundene Mann wurde nicht Opfer eines Gewaltverbrechens. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Obduktionsbericht hervor. Wer der Unbekannte ist und an was er genau starb, ist jedoch weiterhin unklar. Die Leiche sei bereits sehr stark verwest, teilte die Polizei in Kassel mit.