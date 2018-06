Leichenfund im Feuer: Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

Lorch/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der bei einem Brand in Lorch im Rheingau gefundene Tote ist nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Untersuchungen des Brandorts hätten ergeben, dass «bei dem Brand keine weitere Person beteiligt war», teilte die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mit. Zudem fanden die Ermittler heraus, dass das Feuer auf der Terrasse des Hauses ausgebrochen war und von dort aus auf das Gebäude übergriff.