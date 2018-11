Leichenfunde in Studentenwohnheim

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Studentenwohnheim in Kassel ist das Motiv unklar. Man beleuchte nun das Umfeld der Getöteten, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Ermittler gingen weiter davon aus, dass der gefundene 19-Jährige erst die gleichaltrige Studentin tötete und dann sich selbst. Die Gründe für die Tat seien im Nachhinein schwer zu klären, sagte der Sprecher.