Leichte Schauer und böiger Wind beim Start in den Mai

In der Nacht zu Montag fällt von Westen her schauerartiger Regen. Am Montag zieht der Regen zwar teilweise ab, einzelne Schauer sind bei wechselnder Bewölkung aber weiter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht zu Dienstag wird es kühler, die Temperaturen fallen gebietsweise auf 7 Grad. Es bleibt zumeist trocken.

Am Dienstag leibt es überwiegend wolkig, hin und wieder gibt es Auflockerungen, vereinzelt aber auch leichte Schauer. Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des DWD bei 15 Grad, im höheren Bergland bei 12 Grad. Es herrscht mäßiger, teils böiger Südwestwind. In der Nacht zu Mittwoch liegen die tiefsten Temperaturen bei 4 Grad.