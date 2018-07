Leith Al-Deen schwört an Sommertagen auf Rum mit Portwein

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Pop-Sänger Laith Al-Deen («Unterwegs») trinkt an heißen Sommertagen am liebsten Rum mit Portwein. «Rum und Portwein halbe, auf eiskalt rühren. Ganz spannende Sache», verriet der 46-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Sein zweiter Favorit unter den alkoholischen Sommergetränken: Daiquiri mit Rum, Zitronensaft und Zucker. «Muss du nur noch shaken», schwärmte der Künstler. Zur Einstimmung vor den Konzerten gebe es jedoch für alle Tour-Mitglieder immer einen Shot. «Alleine diese Abstimmung, welchen Schnaps es zur nächsten Tour geben soll, dauert Wochen! Im Moment ist es Rum», sagte er.