Lernfabriken der Technischen Uni Darmstadt weltweit führend

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Technische Universität Darmstadt gehört mit ihren Lernfabriken nach den Worten von Wissenschaftsminister Boris Rhein zu den führenden Hochschulen weltweit. Das Center für industrielle Produktivität (Prozesslernfabrik CiP) etwa mache greifbar, was Industrie 4.0, schlanke Produktion und Digitalisierung bedeuteten, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Darmstadt. Die Einrichtung trage damit auch dazu bei, die Studienabbruchquote im Fachbereich Maschinenbau zu verringern.