«Lernlabor» informiert über Anne Frank

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank will mit einem «Lernlabor» Jugendliche für die Gefahren des Rechtspopulismus sensibilisieren. Das Lernlabor will kein Museum sein, sondern «ein Ort der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in Vergangenheit und Gegenwart», wie die Bildungsstätte Anne Frank am Montag berichtete. Sie liegt nur wenige hundert Meter von Anne Franks Geburtshaus im Stadtteil Dornbusch entfernt.