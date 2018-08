Lese beginnt in zwei Wochen

Darmstadt/Groß-Umstadt/Heppenheim (dpa/lhe) - Die Winzer in Hessen beginnen voraussichtlich um den 20. August mit der Lese. Das ist zwar deutlich früher als normalerweise, aber nicht so früh wie in Rheinhessen. In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz wurde der offizielle Start der Lese bereits am Montag gefeiert - nach Angaben des Deutschen Weininstituts der bisher früheste Lesebeginn in Deutschland. Berthold Fuchs vom Weinbau-Dezernat des Regierungspräsidiums Darmstadt rechnete am Montag damit, dass die Lese im Rheingau in den nächsten 14 Tagen mit den Frühsorten beginnt. In der Woche ab dem 20. August geht es voraussichtlich auch an der Bergstraße los.