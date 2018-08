Lese hat so früh begonnen wie nie: Solaris und Frühburgunder

Heppenheim (dpa/lhe) - Die Weinlese in Hessen hat an der Bergstraße begonnen. «Wir sind so früh wie noch nie», sagte der Geschäftsführer der Bergsträsser Winzergenossenschaft, Otto Guthier. Am Dienstagmorgen seien zunächst an der Lage Heppenheimer Stemmler rund 3200 Kilogramm der pilzwiderstandsfähigen und sehr frühreifen weißen Solaris-Traube geerntet worden. Sie hätten 112 Grad Oechsle, normal seien 80 bis 100. «Dies spricht für einen guten Jahrgang.» Anschließend wurden schätzungsweise 6000 Kilo Frühburgunder gelesen - der Oechsle-Grad betrug mehr als 90.