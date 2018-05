Letzte Ausfahrt «Mars»: Uraufführung in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Marius von Mayenburgs neues Stück «Mars» ist am Samstag in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt uraufgeführt worden. In ihm bewerben sich vier Kandidaten um einen Platz in einer Kolonie im Weltall. Es ist ihre einzige Chance - die Erde ist nicht zu retten, die Menschheit steht vor dem Untergang. Aber nach welchen Regeln der Sieger ausgewählt wird, das ist keinem der Bewerber klar.