Letzte Märzwoche startet in Hessen ungemütlich

Die Temperatur sinkt in der Nacht zum Dienstag nach Angaben der Meteorologen aus Offenbach auf 2 bis minus 2 Grad. «Es muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden.» Am Tag nehme die Bewölkung zu, zeitweise regne es. In höchsten Lagen werde es noch ungemütlicher. Dort falle erst Schnee, später regne es. Höchstwerte liegen laut Prognsoe bei 5 bis 8 Grad. Der Wind komme aus Süd bis Südwest und frische mittags auf, besonders im Bergland könnten starke und teils auch stürmische Böen auftreten.

In der Nacht zum Mittwoch bleibe es stark bewölkt, gelegentlich regne es, in höchsten Lagen drohen Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte lägen im Tiefland dann zwischen 5 und 2, in oberen Lagen um 0 Grad.