Letzte Stütze an Hessens längstem Sessellift montiert

Willingen (dpa/lhe) - Hessens längster Sessellift nimmt Gestalt an. Am Mittwoch wurde in Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) die letzte Stütze für den 1500 Meter langen Lift montiert, wie ein Sprecher der Liftgemeinschaft Köhlerhagen sagte. Insgesamt vier Teile wurden dazu mit einem Hubschrauber an ihren Bestimmungsort am Ettelsberg geflogen. Das schwerste Bauteil war nach Angaben der Liftgemeinschaft etwa 3,5 Tonnen schwer. In den kommenden Monaten müssen noch technische Arbeiten vorgenommen werden. Geplant ist, dass die etwa 10 Millionen Euro teure Anlage im Dezember in Betrieb geht.