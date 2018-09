Leuchtturmprojekt der Zoologischen Gesellschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Kampf um den Schutz der Serengeti hat vor Jahrzehnten die Zoologische Gesellschaft Frankfurt(ZGF) mit ihrem damaligen Präsidenten Bernhard Grzimek bekannt gemacht. Die Naturschutzorganisation, die in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen feiert, hat noch immer einen ihrer Arbeitsschwerpunkte in Afrika. Insgesamt förderte sie im vergangenen Jahr in 18 Ländern und mit 30 Programmen Naturschutz und den Erhalt großer Wildnisgebiete. Mittlerweile engagiert sich die ZGF aber auch bei Projekten in Deutschland, etwa bei der Renaturierung ehemaliger Truppenübungsplätze in Brandenburg, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts.