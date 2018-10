Leute auf Gleisen gesucht: Züge in Frankfurt ausgebremst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Suche nach Menschen auf den Gleisen hat am Dienstag den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof zeitweise lahmgelegt. Die Strecken blieben etwa eine halbe Stunde gesperrt. Züge und S-Bahnen konnten den zentralen Knotenpunkt nur sehr eingeschränkt anfahren oder verlassen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Am frühen Nachmittag rollte der Verkehr wieder an. Betroffen von der Sperrung waren auch ICE-Fernverbindungen und der Tiefbahnhof.