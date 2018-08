Licher-Brauerei bleibt noch Hauptsponsor der HSG Wetzlar

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar kann noch ein Jahr auf seinen Hauptsponsor setzen. Die Licher-Brauerei hat den Vertrag mit den Mittelhessen bis 2023 verlängert, wird allerdings im Sommer 2019 ihr dann neunjähriges Engagement als Hauptfinanzier beenden und den Verein danach nur noch als Co-Sponsor unterstützen. «Es tut gut, einen so namhaften und verlässlichen Partner langfristig an seiner Seite zu wissen», sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einer Pressemitteilung am Freitag.