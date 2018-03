Lichter-Festival verspricht erstes Autoscooterkino

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Lichter Filmfestival will vom 3. bis 8. April das «erste Autoscooterkino der Welt» präsentieren. Eine 200 Quadratmeter große Fahrbahn soll in der Frankfurter Naxos-Halle durch eine experimentelle Rauminstallation in ein interaktives Kinoerlebnis verwandelt werden. Im «Light Rider» sollen 3-D-Kameras den kompletten Autoscooter erfassen und die Vermischung von realer und virtueller Realität ermöglichen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.