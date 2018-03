Lichtschau Luminale mit mehr Themen, aber kürzeren Wegen

Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Knapp 150 Projekte können Besucher in der kommenden Woche auf der Lichtkunst-Ausstellung Luminale erleben. 30 zentrale Arbeiten wurden von einer Jury ausgewählt. Sie sind vom 18. bis 23. März umsonst und draußen in Frankfurt und Offenbach zu erleben. Im neunten Jahr des alle zwei Jahre stattfindenen Events präsentiert sich die Luminale mit einem neuen Konzept, wie die Veranstalter am Montag berichteten. Die Luminale will nicht nur Lichtkunst zeigen, sondern sich auch mit technologischen Entwicklungen und gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigen.