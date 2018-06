«Lieber Käsekuchen»: Schüler schreiben Liebesbriefe per Hand

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die schönsten von Schülern handgeschriebenen Liebesbriefe werden am «Tag der Handschrift» (14. September) von der Stiftung Handschrift in Kooperation mit dem hessischen Kultusministerium prämiert. An dem Wettbewerb beteiligten sich landesweit rund 7400 Schüler aus 141 Schulen und 104 Landkreisen, wie die Bildungsinitiative am Dienstag in Frankfurt berichtete. Der Wettbewerb solle Schüler motivieren, trotz Digitalisierung tiefer in das Schreiben mit der Hand einzusteigen, Freude daran zu entwickeln und so auch zuhause mehr handschriftlich aktiv zu sein, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU).