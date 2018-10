Liga für Kinder fordert Beschwerdestellen für Eltern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eltern sollen sich bei Konflikten in Kindertagesstätten in Zukunft an Ombuds- und Beschwerdestellen wenden können. Deren Einrichtung forderte die Deutsche Liga für das Kind während ihres zweitägigen Jahrestreffens in Wiesbaden. «Wie es Kindern in Kitas und Kindertagespflegestellen geht, hängt stark davon ab, wie gut die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte zum Wohl des Kinder zusammenarbeiten», sagte Sabine Walper, Präsidentin der Liga.